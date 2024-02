Capuano: «Inter risolta e definita! Ma c’è un punto di domanda»

L’Inter vola in campionato e si prepara alla ripartenza della Champions League. Giovanni Capuano fotografa così il momento della squadra di Inzaghi e del capitano Lautaro Martinez

DOMANDA – Questo l’intervento di Capuano nel corso di ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24: «L’Inter ha accelerato. Ieri sera la Roma mi ha fatto un’eccellente impressione, nel primo tempo è stata una delle squadre che ha messo maggiormente in difficoltà l’Inter un usando le armi della Real Sociedad, solo che gli spagnoli si sono portati a casa due risultati utili. Contro la Roma, nel secondo tempo, quando l’Inter ha accelerato c’era la netta sensazione che la partita potesse finire in un solo modo. Io credo che tutto questo faccia fare dei pensieri che vanno oltre al campionato. Se c’è un momento in cui una squadra può programmare di andare avanti in Europa è questo. L’Inter in questo momento è risolta e definita. Nella rosa c’è ancora qualcosa di inespresso, tipo Frattesi che ha un minutaggio basso. Ma c’è un punto di domanda: ieri e con la Juventus ha giocato e vinto bene con un Lautaro Martinez che ha fatto il compitino. L’argentino è in una fase fisiologica in cui sta rifiatando. E Sanchez ed Arnautovic sono un’altra cosa».