Beccalossi: «Thuram giocatore incredibile! Inter? Colpisce una cosa»

L’Inter vola in Serie A, sempre più capolista. Evaristo Beccalossi, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ a Radio 24 ha parlato così di Thuram e della squadra di Inzaghi

INCREDIBILE – Queste le considerazioni di Beccalossi: «Inter? Quello che hanno creato come gruppo, come ne escono…L’ultimo che arriva a giocare nell’Inter sembra che sia lì da 5 anni. C’è uno zoccolo duro fantastico che sta facendo un grande percorso. Thuram? Arrivare a parametro zero all’Inter, accolto con scetticismo ed è diventato subito protagonista. Ti poni anche delle domande, non avevano visto quanto era forte questo? Una grande scoperta, un grande giocatore. Si è presentato con grande umiltà. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, molto intelligente. Mi pongo come mai a 26-27 anni trovi un giocatore incredibile: bisogna stare attenti. Inzaghi? anche il suo team, la stanno gestendo ieri. La vittoria di ieri e di quella con la Juventus, si fa presto a dire che è più forte ma poi le partite vanno giocate. Lo scontro diretto ha dimostrato la legge del più forte. Calhanoglu? Basta vedere il percorso. Lui non giocava lì, poi è stato spostato in mezzo ed è diventato uno dei migliori al mondo. A volte bisogna toccare le corde giuste».