Barella sale sulla cattedra da tuttocampista anche in Inter-Atalanta

Nicolò Barella non segna, ma figura tra i migliori in campo di Inter-Atalanta (4-0), match che vale il +12 in classifica in Serie A. Il vice-capitano nerazzurro alza ancora una volta il livello, svolgendo un lavoro fondamentale nella fase di supporto.

NUOVO LIVELLO – Più passano le settimane, e più il 2024 regala conferme in casa Inter. E non parliamo solo dell’undicesima vittoria su altrettante gare. Né dell’ennesimo clean sheet di Yann Sommer (16 porte inviolate in 25 presenze). In tal caso, ci limitiamo solo a Nicolò Barella. Che in questo avvio di anno ha dato giri completamente nuovi al suo motore. Portando il suo calcio, e la qualità di manovra dell’Inter, a vette quasi inesplorate. Come si è visto anche ieri sera nello straordinario poker di Inter-Atalanta.

DONO DELL’UBIQUITÀ – Partiamo dall’aspetto base del gioco di Barella, ossia l’intensità. Il vice-capitano dell’Inter è pressoché ovunque, tanto da chiudere il match con l’Atalanta al secondo posto per corsa (12,031 km percorsi, dal report della Lega Serie A). Senza che questo si traduca tuttavia in scarsa lucidità col pallone tra i piedi, come spesso capitava a inizio stagione. Anzi, il numero 23 gioca 82 palloni (terzo tra i nerazzurri padroni di casa), completando 64 passaggi con l’85% di precisione. E guardando in quali zone arrivano tutti questi tocchi, si evince ancor di più l’importanza tattica di Barella:

Escludendo le due aree, Barella si muove letteralmente per tutto il campo. Introiettando alla perfezione il calcio dinamico e fluido di Simone Inzaghi. E muovendosi talmente tanto da far sembrare che l’Inter abbia uno se non due giocatori in più in campo. Barella sta finalmente giocando al livello di un centrocampista da top5 europea, e anche in Inter-Atalanta si vede.