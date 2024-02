Calvarese annulla il pianto di Percassi: «De Ketelaere? Gol irregolare. Rigore Inter, bene il Var»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, sulle colonne di Tuttosport, ha commentato il lavoro svolto dalla terna arbitrale più dei due arbitri al Var nel corso della gara di ieri sera tra l’Inter e l’Atalanta. Dopo Cesari, altra sviolinata a frenare i deliri di Percassi.

OTTIMO – L’ex arbitro Calvarese, e oggi opinionista, ha commentato il lavoro dell’arbitro Andrea Colombo nel corso della partita di San Siro tra Inter e Atalanta. Queste le sue considerazioni: «Dodicesima gara stagionale per Andrea Colombo e terzo big match dopo Napoli-Lazio e Roma-Napoli. Porta a casa un match complicato come quello di San Siro. Colombo chiude con venticinque falli fischiati. Corrette tutte e sette le ammonizioni. Giusto annullare il gol di De Ketelaere per un fallo di mano punibile di Miranchuk nell’Attacking Possession Phase. Il braccio del russo va incontro al pallone ed è all’altezza delle spalle».

CORRETTO – Calvarese poi, commenta anche il rigore concesso all’Inter: «Anche sul rigore per l’Inter è corretto l’intervento del Var: Hateboer intercetta il pallone col braccio in opposizione al cross di Dumfries. Sbaglia l’assistente ad alzare la bandierina. Bravo dunque Colombo ad aspettare, come da prassi, la fine dell’azione. Ma a sporcare la sua prestazione c’è il fatto di non aver letto dal campo i due episodi più significativi della partita».