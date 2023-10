Barella, in Torino-Inter continua il momento no. Serve una scossa

Nicolò Barella non ha fornito una grande prestazione in Torino-Inter. Continua il periodo no del centrocampista, in un inizio di stagione non all’altezza del suo talento

MOMENTO NO – Continua il momento no di Nicolò Barella. Se ci si aspettava una svolta in Torino-Inter, dopo le prestazioni opache dell’ultimo periodo, questa non è arrivata: contro i granata il centrocampista è stato spesso impreciso ed è apparso a tratti nervoso. La sostituzione al 57 ha certificato le difficoltà del centrocampista con Frattesi che, nel finale, non lo ha fatto rimpiangere. L’ex Cagliari ha bisogno di dare una scossa alla sua stagione e ritrovare la migliore forma al più presto: il calendario dell’Inter fino alla prossima sosta è pieno di insidie.

STIMOLARE – A cominciare da martedì, contro il Salisburgo in Champions League, Barella dovrà cercare di tornare sui suoi livelli. In Europa, contro il Benfica, il centrocampista ha fornito un’ottima prestazione: la speranza di Inzaghi è che il centrocampista possa ripetere quanto mostrato con i lusitani. Dopo ci sarà la Roma, in una sfida cerchiata dai più col rosso vista la presenza di Lukaku. L’Inter, per superare indenne i prossimi impegni, avrà bisogno del miglior Barella.