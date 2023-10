Sampdoria, successo sul Cosenza! 90′ per i due dell’Inter

Sampdoria-Catanzaro è terminata con il punteggio di 2-0. A decidere una doppietta su calcio di rigore di Borini. 90′ in campo per Esposito e Stankovic

SCONFITTA – La Sampdoria ritrova la vittoria dopo ben due mesi di attesa. Al Marassi i blucerchiati si impongono per 2-0 sul Cosenza. Decisiva la doppietta di Borini, che segna due rigori: il primo assegnato al 59′ per fallo su Verre, il secondo all’82’. Novanta minuti in campo per Filip Stankovic e Sebastiano Esposito, i due calciatori in prestito dall‘Inter: l’estremo difensore, nel primo tempo, fa un ottimo intervento su Tutino, nella ripresa disinnesca per ben due volte Forte: prima un colpo di testa al 50′, poi su un tiro ravvicinato al 92′. La Sampdoria sale al sedicesimo posto in classifica con 7 punti conquistati.