Audero scalda i guantoni ma attenzione: è una partita da numero 1 all’Inter!

Audero si candida per una maglia da titolare all’Inter con qualche settimana di anticipo rispetto alla previsioni iniziali. Il dodicesimo nerazzurro attende la decisione di Inzaghi per Benfica-Inter, che si preannuncia come partita “ideale” per scendere in campo. Anche se…

ECCO IL DODICESIMO – L’Inter volerà a Lisbona con la testa già a Napoli. E la testa già a Napoli significa, anche per Simone Inzaghi, schierare una sorta di Inter-B contro il Benfica in Champions League a quattro giorni da Napoli-Inter. La parola “turnover” per Benfica-Inter è già abusata da settimane. Più che altro, Inzaghi attuerà rotazioni un po’ più massicce del solito. Tra queste, probabilmente, anche quella che riguarda il portiere. Sia chiaro: l’alternanza tra estremi difensori non fa parte delle rotazioni per far rifiatare il titolare in favore della riserva. Inzaghi, però, sembra orientato a lanciare Emil Audero in maglia Inter, tenendo il numero uno Yann Sommer per la prima volta in panchina. Una scelta dettata dalla (non) importanza della partita: Inter già qualificata agli Ottavi di Finale, Benfica già eliminato ma con l’obiettivo terzo posto (Europa League) ancora possibile. Eppure non si tratta di una partita da sottovalutare. Perché all’Inter la vittoria in Portogallo serve sia per il bilancio (ricavi da vittoria) sia per la classifica (corsa al primo posto nel girone), oltre che per il ranking UEFA. E la Real Sociedad, prima di presentarsi a San Siro, lo sa. Insomma, Benfica-Inter non è certo Inter-Bologna di Coppa Italia, ovvero la partita in cui Audero è già certo di partire titolare. Esordio nerazzurro anticipato? Inzaghi deciderà nelle prossime ore ma le certezze sono due: Audero è pronto e Benfica-Inter è tutt’altro che una partita inutile. Una partita in cui dimostrare, in Europa, di poter essere un numero 1 all’Inter.