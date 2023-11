Altobelli compie gli anni: auguri con video Top-10 gol in maglia Inter!

Altobelli è l’uomo del giorno in casa Inter. Se non altro perché festeggia il suo compleanno. Tante le emozioni e soprattutto le reti in maglia nerazzurra nelle undici stagioni insieme. Di seguito il bel messaggio della società di Viale della Liberazione per l’ex attaccante italiano

68 VOLTE SPILLO – Nato a Sonnino (LT) il 28 novembre 1955, Alessandro Altobellli compie oggi i suoi primi 68 anni. E gli auguri dell’Inter, sua squadra per undici anni, arrivano puntuali attraverso il proprio sito: “Implacabile nel gioco aereo, innato senso del gol e grande tecnica. Con 209 reti è il secondo miglior marcatore nella storia dell’Inter, dopo Giuseppe Meazza. Compie oggi 68 anni Alessandro Altobelli. ‘Spillo’ ha indossato la maglia nerazzurra per unidici stagioni, collezionando 466 presenze. Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, in nerazzurro ha conquistato lo Scudetto della stagione 1979/80 e due Coppe Italia nel 1977/78 e 1981/82. Tanti auguri ad Alessandro Altobelli da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!”.

I gol più belli di Altobelli in maglia Inter

TOP 10 GOL INTER – Nel messaggio di auguri anche il video con i dieci gol più belli segnati da Altobelli in maglia Inter. Ecco il video pubblicato sul canale YouTube della società nerazzurra.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]

La Redazione di Inter-News.it si unisce agli auguri per la leggenda Alessandro Altobelli.