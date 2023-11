Benfica-Inter con rotazioni extra: la probabile formazione di Inzaghi

Benfica-Inter si preannuncia partita ricca di novità in casa nerazzurra, dove Inzaghi prepara alcune variazioni nella formazione-tipo. Le rotazioni iniziali coinvolgeranno sicuramente tutti i reparti così da far recuperare energie preziose ai titolari più utilizzati nell’ultimo periodo

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter si prepara per volare in direzione Lisbona. In attesa delle ultime novità dall’allenamento mattutino ad Appiano Gentile (CO), Simone Inzaghi ha già ben in mente chi schierare. E soprattutto chi far rifiatare, almeno inizialmente, in vista di Napoli-Inter di domenica. In Benfica-Inter di Champions League la parola “rotazioni” diventa protagonista. A tal punto che perfino Yann Sommer potrebbe sedere in panchina per la prima volta in stagione. Già allertato Emil Audero, che aspetta la decisione di Inzaghi per debuttare in maglia Inter. Non solo Audero spera, visto che Davy Klaassen è più o meno nella stessa situazione. La presenza del centrocampista olandese è legata all’utilizzo di Henrikh Mkhitaryan, che è in ballottaggio con Nicolò Barella per l’ultima maglia sulla linea mediana. Punto interrogativo su Alexis Sanchez, che alimenta il ballottaggio con il capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram per far coppia con Marko Arnautovic in attacco. Scelte praticamente obbligate in difesa, dove Inzaghi riproporrà Yann Bisseck avanzando Matteo Darmian a centrocampo. A breve gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, intanto ecco qual è la probabile formazione di Inzaghi in vista di Benfica-Inter.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.