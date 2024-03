Audero (ri)vede la porta ma cambia difesa: le ‘sue’ 4 Inter diverse

Audero scalda i guantoni in attesa che si sappia di più sul rientro del collega Sommer post-infortunio ma già si può analizzare la sua situazione in maglia Inter. Contro l’Empoli si preannuncia un’altra difesa alternativa e non quella tipo. Non una novità per il dodicesimo…

TRE PRESENZE – La prima stagione di Emil Audero all’Inter può anche essere l’ultima. A fine stagione non scatterà l’obbligo di riscatto dalla Sampdoria né è certa la trattativa per rinegoziare il prestito. L’Inter guarda già altrove per il ruolo di dodicesimo, soprattutto in caso di operazione onerosa. E finora il classe ’97 italo-indonesiano non sta avendo picchi clamorosi. Ciò è dovuto al ruolo “intoccabile” del numero 1 Yann Sommer, finora rimasto fuori solo in tre occasioni. Contro l’Empoli sarà la quarta? Tutto lascia credere che sarà così dopo il comunicato dell’Inter su Sommer. E che quindi in Inter-Empoli ci sarà nuovamente spazio per Audero tra i pali nerazzurri.

CINQUE RETI – Il debutto nerazzurro di Audero risale al 29 novembre 2023 in Benfica-Inter (3-3) di Champions League a Lisbona. La seconda presenza è del 20 dicembre 2023 in Inter-Bologna (0-0, che diventa 1-2 dopo i tempi supplementari) di Coppa Italia, che vale l’immediata eliminazione dalla competizione. E infine, la terza e ultima uscita finora, è datata 25 febbraio 2024 in Lecce-Inter (0-4) di Serie A, che gli vale anche come unico clean sheet stagionale. Audero conta 5 gol subiti in 3 presenze, in media più di un gol e mezzo a partita. Sommer 18 reti in 37 gare, cioè mezza rete in media a uscita. Differenza netta, ma i numeri non spiegano certo tutto.

Audero e la difesa “rotante” dell’Inter

LINEA DIFENSIVA – Uno degli argomenti di discussione è il trio a copertura del portiere. Nelle tre occasioni stagionali Audero si trova a difendere la porta dell’Inter con una retroguardia sempre diversa. A Lisbona c’è Stefan de Vrij al centro con Yann Bisseck braccetto destro e Francesco Acerbi braccetto sinistro. A Milano, contro il Bologna, Acerbi va in mezzo con Bisseck sempre terzo destro ma con Alessandro Bastoni terzo sinistro. E a Lecce riecco de Vrij perno centrale con Bisseck ancora sul centro-destra ma con Carlos Augusto sul centro-sinistra. Mai il trio titolare con Audero. E nemmeno contro l’Empoli a San Siro, dove ci sarà un’altra versione diversa dalle altre.

CHANCE EMPOLI – Per la prima volta Audero avrà davanti a sé Benjamin Pavard ma non è detto che non ci sia spazio per la quarta volta su quattro anche per Bisseck. Il punto interrogativo è sul ruolo del francese, visto che alla fine Bastoni potrebbe scalare al centro, ma tutto dipende dal recupero effettivo di Carlos Augusto. Il brasiliano si gioca una maglia da titolare con il tedesco. Pronto per il ruolo di terzo sinistro anche il jolly Matteo Darmian, che in emergenza scalerebbe in difesa cambiando lato. Se servisse… Le valutazioni di Simone Inzaghi sulla probabile formazione di Inter-Empoli sono in corso ma c’è una certezza: in caso di squalifica di Acerbi, la difesa a tre titolare non sarà possibile nemmeno stavolta. E Audero dovrebbe metterci del suo.