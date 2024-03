Atletico Madrid-Inter anche per continuare una striscia aperta un anno fa

Stasera si gioca Atletico Madrid-Inter (ore 21.00), ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’1-0 dell’andata favorisce i nerazzurri, che tuttavia non potranno rilassarsi. Ma dovranno puntare a fare risultato, anche per continuare un trend positivo in Europa.

DENTRO O FUORI – Atletico Madrid-Inter di stasera è la partita fin qui più importante della stagione nerazzurra. E la speranza di tutto l’ambiente Inter è che questa frase possa ripetersi in altre occasioni di questa edizione della Champions League. Perché stasera la squadra di Simone Inzaghi dovrà validare il proprio status europeo dopo lo straordinaria cammino della scorsa stagione. Andando a Madrid con il giusto approccio, senza dare nulla per scontato, come invocato da Federico Dimarco nella conferenza stampa pre-partita. Puntando a superare i colchoneros anche per dare continuità a una striscia attiva da 365 giorni esatti.

PRECEDENTI CHIARI – L’Inter 2023/24 è la miglior squadra in trasferta dell’attuale Serie A, con 12 vittorie e appena 2 pareggi in 14 partite totali. Ed anche in Europa non scherza. Nel girone arriva da due pareggi in casa di Real Sociedad (0-0) e Benfica (3-3), inframezzati dall’1-0 alla Red Bull Arena di Salisburgo, che qualifica l’Inter con due turni di anticipo. Ma la striscia di risultati utili dura da molto di più. Perché l’ultima sconfitta risale al 1° novembre 2022, un ininfluente 2-0 in casa del Bayern Monaco (segnò anche l’attuale interista Benjamin Pavard). Nell’ultima giornata dei gironi di Champions League 2022/23, a qualificazione già in tasca. La trasferta successiva arriva il successivo 13 marzo, con l’eroico 0-0 in casa del Porto che porta l’Inter ai quarti. Dopodiché arriva il doppio 2-0 contro Benfica (ai quarti) e Milan (in semifinale). Stasera contro l’Atletico Madrid l’Inter ha quindi tutte le carte in tavola per proseguire questa striscia. Prolungando il sogno europeo.