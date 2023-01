Asllani, grande chance in Inter-Parma! L’ex Empoli alla quarta da titolare

Questa sera Kristjan Asllani partirà titolare per la quarta volta in stagione. Per il numero 14 grande occasione per guadagnare minuti

CHANCE – Questa sera l’Inter scenderà in campo per l’esordio in Coppa Italia. Simone Inzaghi, a causa dei diversi infortuni a centrocampo, schiererà una mediana inedita. Nel ruolo di mezz’ali agiranno dal 1′ Gagliardini e Mkhitaryan – in panchina pronto anche il Primavera Kamate – mentre in cabina di regia ci sarà Kristjan Asllani. Il numero 14 collezionerà la quarta presenza da titolare, dopo le partite con Roma e Sassuolo in campionato e Bayern Monaco in UEFA Champions League. L’ex Empoli questa sera avrà un’ottima occasione per in primis guadagnare minuti e fiducia. La partita in Coppa Italia potrà dare a Inzaghi un vero riscontro sugli eventuali passi in avanti del giocatore e sulla possibilità di dargli più minutaggio anche nelle prossime partite. Contro il Monza è entrato a partita in corsa ma il momento non era dei più favorevoli, e anche il numero 14 pare averne risentito. La speranza è che Asllani questa sera riesca a offrire una buona prestazione, tale da convincere il tecnico a dargli una chance anche contro l’Hellas Verona in campionato. Le assenze di Brozovic e Calhanoglu richiedono risposte da parte di tutti, e ora sembra essere arrivato il momento di Asllani.