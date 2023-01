Marchetti: «Lukaku? Presto fare una valutazione. Inter si ponga domande»

Lukaku non sta entusiasmando in questa seconda avventura all’Inter. Ora il suo riscatto al Chelsea si complica. Ne parla l’esperto di mercato Marchetti a Tmw Radio

DOMANDE − Luca Marchetti analizza anche dal punto di vista del mercato la vicenda legata al belga: «Lukaku? Trovo che sia oggi presto pensare di valutare quanto Lukaku sia riuscito a dare all’Inter e quando l’Inter ha speso. Ha avuto una rottura del tendine, che è un infortunio serio. Non so se pregiudica il futuro in maniera sostanziale. Comunque lo ha tenuto fuori per tre mesi. Lukaku nella sua carriera che tipo di infortuni ha avuto? Quanti giorni è stato fuori? Se la decisione è da attenersi a questo periodo della stagione, l’Inter ci penserà se rinnovare nuovamente il prestito. Non costa poco, prende circa 8 milioni netti a stagione, più di 10 a lordo. Venti considerando i soldi da dare al Chelsea. La prima domanda che deve farsi: questi problemi sono derivati da una circostanza o sono ricorrenti? Ovvero la domanda che si è fatta anche la Roma quando ha deciso di prendere Dybala».