Mkhitaryan diventa il referente in mezzo: col Parma Inzaghi si affida a lui

In Inter-Parma Inzaghi si troverà di avere a centrocampo un referente inedito. Molto in mezzo passerà da Mkhitaryan.

UNICO RIMASTO – L’Inter nell’esordio in Coppa Italia già di suo era attesa a delle rotazioni, visto avversario e calendario. Le ultime dall’infermeria mettono Inzaghi proprio con le spalle al muro. Soprattutto in un reparto, il centrocampo. Dove ci sono le assenze più significative e numerose. Vale a dire tutti i titolari: Brozovic, Calhanoglu e Barella. Del croato si sapeva da qualche giorno. La giornata di ieri ha portato la sostanziale ufficialità dell’assenza anche degli altri due, usciti acciaccati durante la sfida col Monza. A Inzaghi resta quindi un referente a sorpresa per il Parma, Henrik Mkhitaryan.

ELEMENTO DI RIFERIMENTO – L’armeno è arrivato in estate a parametro zero dalla Roma. Quindi è uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra. In aggiunta, è diventato un centrocampista solo in tempi estremamente recenti. Ha una grande esperienza di calcio ad alti livelli. Ma sei mesi fa era difficile immaginare che in una partita in maglia Inter il centrocampo sarebbe stato in mano sua. Invece eccoci qui. Col Parma Inzaghi deve affidarsi a lui. Come unico rimasto del reparto titolare, seppur aggiunto, a disposizione. Come uomo con più esperienza. E come uomo con più qualità. Molto della sfida passerà dai suoi piedi.