Asllani dal 1′ in Benfica-Inter? Occasione d’oro con un vantaggio

Kristjan Asllani sarà con ogni probabilità titolare in Benfica-Inter di domani sera (ore 21.00), penultima partita del gruppo D di Champions League. Per il regista albanese si tratta di un’occasione importante per consolidare il suo status nella rosa nerazzurra.

SCELTA D’OBBLIGO – Benfica-Inter di domani vedrà un pesante turnover nell’undici di Simone Inzaghi. Con ogni probabilità, il tecnico nerazzurro sostituirà completamente la linea di centrocampo. Schierando quindi dal 1′ Kristjan Asllani per far riposare Hakan Calhanoglu. Il numero 21 avrà così un’occasione determinante a sua disposizione. Per la seconda volta in questa Champions League.

CANCELLARE IL RICORDO – L’unica altra presenza da titolare di Asllani in stagione risale infatti alla trasferta in casa della Real Sociedad dello scorso 20 settembre. In quell’occasione l’albanese fece molta fatica a imporre il proprio ritmo alla manovra dell’Inter. Rinvigorendo così chi ancora non lo ritiene pronto per guidare il centrocampo nerazzurro. Domani, in casa del Benfica, avrà quindi l’occasione per rifarsi, partendo titolare in condizioni completamente opposte. Potendo così puntare tutto su un aspetto.

PROVA DI FORZA – Domani sera l’Inter potrà affrontare il Benfica senza preoccuparsi del risultato finale. E anche i padroni di casa dello stadio da Luz avranno le motivazioni al minimo storico. L’unica cosa a spingere gli uomini di Roger Schmidt sarà l’orgoglio, per provare a interrompere un cammino europeo disastroso (4 sconfitte in altrettante partite del girone) e sperare in un’eventuale retrocessione in Europa League. Al tempo stesso, Asllani e compagni punteranno a vincere per giocarsi poi il primo posto nel girone all’ultima giornata, in casa contro la Real Sociedad (il 12 dicembre). Il vice-Calhanoglu avrà quindi l’occasione di giocare con meno pressione, dando seguito agli ottimi ingressi visti in campionato (da Inter-Roma in poi). Per diventare sempre più un giocatore chiave nelle rotazioni di Inzaghi.