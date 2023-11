Benfica-Inter, Inzaghi cambia tutto (o quasi)! La probabile formazione – Sky

Benfica-Inter è in programma domani sera alle 21:00. Inzaghi, in vista del match del Da Luz, ha in mente un ampio turnover: le ultime sulla probabile formazione da Sky Sport

TURNOVER – Domani sera l’Inter affronterà il Benfica allo stadio Da Luz. Inzaghi, già ottenuta la qualificazione agli ottavi di Champions e visto l’imminente match col Napoli, ha in mente un ampio turnover a cominciare dalla porta dove Audero potrebbe esordire dal 1′. In difesa si rivede Bisseck, con de Vrij ed Acerbi a completare la difesa. A destra, senza Dumfries, spazio per Darmian con Cuadrado pronto a subentrare. In mezzo Frattesi, Asllani e Klaassen con Carlos Augusto a sinistra. In attacco pronti Sanchez ed Arnautovic. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi