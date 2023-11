Inzaghi, conferenza stampa Benfica-Inter: il giocatore al suo fianco!

Inzaghi questa sera alle 20 parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter di Champions League. Con lui anche un giocatore, svelato il nome.

IL GIOCATORE − Al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia di Benfica-Inter di Champions League, ci sarà Carlos Augusto. Prima volta per il brasiliano, dunque, dietro i microfoni alla vigilia di una partita di coppa. Con molta probabilità, lo stesso laterale ex Monza, domani al Da Luz giocherà dal primo minuto per far rifiatare Federico Dimarco. La conferenza stampa inizierà alle 20, ma Inter-News.it sarà già sul posto quindici minuti prima per raccontare le parole dei due tesserati in diretta.