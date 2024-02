E adesso chiamatelo pure Premier Inzaghi! La sua Inter è il Calcio

Inzaghi è l’allenatore italiano maggiormente sotto la lente, in positivo. Ed è una situazione che l’Inter dovrà gestire bene, almeno fino a fine stagione. Scenario ampiamente prevedibile, conoscendo il modus operandi di chi utilizza l’informazione come mezzo per destabilizzare

INTER NEL MIRINO – La tranquillità dell’Inter è minacciata dalle voci di mercato. Almeno questo è ciò che vorrebbero gli altri. Quelli che non vivono la Milano interista e soprattutto Appiano Gentile. Voci che per una volta non riguardano (solo) i calciatori. Il protagonista delle ultime ore è Simone Inzaghi, allenatore emergente di una squadra brillante. Termini non utilizzati a caso… Inzaghi non è più considerato il giovane tecnico (“Inzaghino”) ambizioso ma non vincente. Adesso, causa primo posto in Serie A con vista sulla seconda stella nella storia dell’Inter, il quasi 48enne allenatore di Piacenza è sulla bocca di tutti. Quasi a voler sottolineare che la panchina dell’Inter gli stia stretta. Inzaghi mediaticamente è diventato un profilo internazionale. A tal punto da credere che Istanbul possa essere immediatamente “vendicata” a Londra. Tutti si sono accorti del valore di Inzaghi, che è cresciuto all’Inter e con l’Inter. Facendo crescere e migliorare l’intero gruppo squadra. Nessuno sottolinea, però, l’equilibrio vincente creato(si) da questo binomio.

La Premier League (non) scopre Inzaghi

PREMIER INZAGHI – Un lavoro eccellente che non può più essere ignorato e sottovalutato. Per questo adesso è facile lanciare “notizie” di calciomercato, come quelle che vogliono diversi club inglesi sulle tracce di Inzaghi. Troppo facile. Non sono notizie di oggi, perché Inzaghi ha alzato l’asticella già da tempo e l’Inter ne è al corrente. Che grandi club come Chelsea, Liverpool, Manchester United, ma non solo, vogliano/vorrebbero affidare la propria panchina a Inzaghi non deve destabilizzare né stupire. Il livello dell’attuale tecnico nerazzurro è quello della Champions League, i soldi della Premier League possono solo essere una conseguenza. Ma in casa Inter tutto questo già lo sanno, lo scopre adesso solo chi è all’esterno. E ha paura di un ciclo interista guidato dall’allenatore piacentino… No, questo non fa notizia. E allora sì: adesso chiamatelo pure Premier Inzaghi. Perché in fondo il Calcio è ancora lo spettacolo che viene espresso sul campo, non le statistiche inutili che servono solo a vendere fumo ai lettori per creare notizie ad hoc.