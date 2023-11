Ad Acerbi non si rinuncia: il primo comandamento di Italia e Inter

Francesco Acerbi non è solamente il primo difensore dell’Inter, lo sta diventando anche dell’Italia. Il giocatore nerazzurro sta vivendo una seconda giovinezza.

PUNTO FERMO – Francesco Acerbi è un assoluto punto fermo dell’Inter. Sempre titolare, sempre in campo per 90 minuti in fila. Il difensore ha giocato cinque partite su sei dal primo minuto da sosta a sosta con la maglia nerazzurra. Prima ancora era stato in campo dal primo minuto per sei volte su sette dal suo rientro dall’infortunio il 16 settembre per il derby contro il Milan. In questa stagione Acerbi è rimasto fuori solo una volta per l’intera partita: a San Siro per la gara di Champions League contro il Salisburgo. Non manca mai Francesco, non manca neanche con l’Italia. Luciano Spalletti lo reputa l’unica certezza in difesa, dove in questo momento sta giocando Federico Gatti a causa dell’assenza di Alessandro Bastoni. Acerbi ha iniziato le ultime due con Inghilterra e Macedonia del Nord, domani con l’Ucraina dovrebbe partire ancora una volta negli undici di Luciano Spalletti. Sotto gli ordini di Simone Inzaghi l’ex Lazio sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Prima era in rottura con la Curva Nord biancoceleste e non viveva in un clima sereno. Da quando è arrivato a Milano è diventato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo: lo riconoscono attaccanti come Erling Braut Haaland e Romelu Lukaku.