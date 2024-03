Acerbi, ci siamo: previsto il rientro in campo per Inter-Genoa

Si svuota l’infermeria nerazzurra in vista di Inter-Genoa di lunedì. In difesa recupera Francesco Acerbi, che con ogni probabilità tornerà in campo già a San Siro. Almeno per qualche minuto.

CONDIZIONE DA RECUPERARE – Precauzione sì, ma ora è anche il momento di spingere sull’acceleratore. Ecco perché non è da escludere che Francesco Acerbi scenda in campo lunedì sera per Inter-Genoa. Naturalmente non dal primo minuto, considerando che sarebbe la prima partita dopo l’infortunio sul campo della Roma, ma con molta probabilità a gara in corso. Considerando anche la situazione sulla sinsitra, con Carlos Augusto che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Alessandro Bastoni. Ecco quindi che, soprattutto nel caso in cui Federico Dimarco non riesca a reggere per tutti e 90 i minuti di gioco, Francesco Acerbi si prepara a tornare, con il brasiliano spostato poi in fascia. Minuti necessari da mettere nelle gambe per il vero prossimo grande obiettivo della stagione: il ritorno contro l’Atletico Madrid.