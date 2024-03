Inzaghi può sorridere ma non cambia idea: la formazione per Inter-Genoa

Inzaghi sembra aver già deciso che formazione schierare in Inter-Genoa nonostante le tante opzioni in più rispetto alle ultime uscite. Il tecnico nerazzurro pensa ai prossimi tre impegni in calendario, uno più difficile dell’altro, e vuole evitare inutili rischi. Persistono i due ballottaggi

PROBABILE FORMAZIONE – Le buone notizie per Simone Inzaghi arrivano anche prima della vigilia. Salvo sorprese, in occasione di Inter-Genoa torneranno a disposizione Francesco Acerbi, Davide Frattesi e Marcus Thuram, che hanno ormai smaltito ogni problema fisico e sono arruolabili. Altre valutazioni verranno fatte a ventiquattr’ore dal Monday Night di Serie A ma in ogni caso è difficile credere che Inzaghi decida di utilizzarli dall’inizio. Anzi, è quasi certo che al più Acerbi, Frattesi e Thuram andranno in panchina per poi entrare solo in caso di necessità. Nessun dubbio sulla conferma di Kristjan Asllani davanti alla difesa. Sempre in piedi i due ballottaggi tra centrocampo e attacco, che continuano a vedere Denzel Dumfries e Alexis Sanchez in leggero vantaggio sui rispettivi pari ruolo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa in Serie A, in attesa di ulteriori aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Genoa: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 70 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez ©.