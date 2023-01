UFFICIALE – Bale dice addio al calcio giocato: ritiro a 33 anni

Dopo il Mondiale giocato da capitano del Galles, Gareth Bale ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Attraverso un messaggio sui suoi canali social, l’ex Tottenham e Real Madrid ha comunicato la sua decisione.

RITIRO – All’età di 33 anni, per Gareth Bale è giunto il momento di mettere la parola fine alla sua carriera da calciatore. Il gallese ha comunicato la sua decisione dopo l’ultima esperienza con i Los Angeles Galaxy nei club, ma soprattutto quella indimenticabile da capitano del Galles nel Mondiale in Qatar. Tante le soddisfazioni per Gareth Bale in carriera, in grado di vincere tutto e anche da protagonista con la maglia del Real Madrid. Ma all’Inter lo ricordiamo specialmente per quella sfida contro il Tottenham nel 2010, quando da 4-0 una tripletta del gallese permise agli Spurs di portarsi sul 4-3 che fu poi il risultato finale.