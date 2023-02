I tifosi del Nantes contro la Juventus: «Club del baro e della disonestà!»

Durante il ritorno della gara di Europa League tra Nantes e Juventus in Francia, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione contro i bianconeri.

STRISCIONE – La Juventus passa il turno di Europa League contro il Nantes (vedi report). Dopo l’1-1 dell’andata, i bianconeri hanno dominato in Francia vincendo 3-0. Oltre a quanto successo in campo, colpisce quanto successo sulle tribune. I tifosi del Nantes hanno infatti esposto degli striscioni contro la Juventus: «Club del baro, della disonestà e della condanna. Da ventisette anni sempre lo stesso leitmotiv». Il processo in cui è coinvolto il club bianconero ha scavalcato i confini.