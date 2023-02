La Juventus domina, si qualifica e si gode Di Maria contro il Nantes

La Juventus mette al sicuro la qualificazione nei primi 20 minuti in Francia contro il Nantes. Un super Angel Dì Maria segna una tripletta e porta i bianconeri a vincere con il risultato di 3-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

DOMINIO – Bastano precisamente venti minuti alla Juventus per superare il Nantes con il risultato di 3-0. Il pari dell’andata a Torino per 1-1 non ha creato problemi alla squadra di Massimiliano Allegri, che in questa serata europea ha potuto godere di un Angel Dì Maria magico. L’argentino si scatena quando vede la Francia e lo conferma con il Nantes. Segna prima al quinto minuto con un tiro a giro perfetto dal lato destro del campo, poi conclude al 20′ con un calcio di rigore subito proprio da lui. Un azione in solitaria e la parata di Pallois sul tacco ha provocato espulsione e tiro dagli undici metri per la Juventus. Nei restanti settanta minuti i bianconeri hanno gestito, rischiato diverse volte di trovare il terzo gol e aspettato semplicemente la fine della partita. Al 79′ ancora Dì Maria ha triplicato, ripetendosi e trovando il 3-0 finale.