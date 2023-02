Gasperini: «Bocciatura all’Inter legata alla difesa a 3, mi è dispiaciuto»

Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a Dazn con Andrea Barzagli. L’allenatore dell’Atalanta ha parlato in questa occasione anche della breve esperienza nel 2012 con l’Inter, finita poi male dopo poche settimane.

BOCCIATURA – Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a Dazn. In tale occasione l’allenatore ha parlato della sua breve esperienza con l’Inter, dicendo: «L’Inter era fortissima, io speravo di poter rimettere la batteria nella macchina vecchia che ho trovato. Invece questo non è stato possibile, mi è dispiaciuto. In quell’anno i brasiliani e gli argentini tornarono dopo perché c’era stata la Coppa America, Stankovic fu uno dei pochi a partecipare al ritiro. È stata un’esperienza molto breve e poco fortunata. In qualche settimana non c’è stato neanche il tempo di iniziare, alcuni si sono aggregati alla squadra dopo ferragosto. Non c’è stata proprio la possibilità, il mio intento era di farli ripartire. Di quei giocatori non ricordo nessuno che dopo ha fatto bene, altri avevano infortuni come Samuel e Chivu o hanno smesso presto. La bocciatura totale all’Inter è stata la difesa a tre, la preclusione è stata quella, non ci sono stati altri motivi».