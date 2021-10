Napoli inarrestabile contro il Bologna. Agganciato il Milan e +7 sull’Inter

Napoli-Bologna, sfida del decimo turno di Serie A, si è giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo netto successo per 3-0, la squadra di Spalletti torna al primo posto in classifica insieme al Milan.

ARREMBANTE – Napoli in forma smagliante. Gli uomini di Luciano Spalletti dovevano rispondere al successo del Milan contro il Torino (vedi articolo) e la risposta è arrivata puntuale, forte e chiara. I padroni di casa mettono in discesa il match contro il Bologna già nel primo tempo. Fabian Ruiz apre le marcature con un meraviglioso sinistro da fuori area al 18′. Il raddoppio arriva su calcio di rigore. L’ex Inter Gary Medel tocca goffamente il pallone di mano e l’arbitro Marco Serra indica il dischetto. Lorenzo Insigne trasforma senza problemi e porta il match sul 2-0 al 41′. Nella ripresa, ancora il capitano azzurro, sempre su rigore, firma il tris al 62′ dopo un fallo su Victor Osimhen. Con questa vittoria, il Napoli aggancia la squadra di Stefano Pioli al primo posto in classifica con 28 punti, a più sette sull’Inter.