Milan, battuto anche il Torino. Giroud regala il momentaneo +10 sull’Inter

Milan-Torino, sfida del decimo turno di Serie A, si è giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match è terminato sul punteggio di 1-0 per i rossoneri.

VETTA SOLITARIA – Il Milan prova l’allungo in classifica e per farlo deve battere il Torino a San Siro. I rossoneri mettono subito il match in discesa con Olivier Giroud al 14′. L’attaccante francese appoggia in rete da pochi passi dopo un colpo di testa di Rade Krunic su calcio d’angolo. È il gol che porta le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la squadra di Ivan Juric cerca il pareggio. Lo sfiora con Antonio Sanabria al 76′, ma Ciprian Tatarusanu neutralizza la minaccia. Ci va vicino anche Dennis Praet che accarezza la parte alta della traversa dopo una deviazione. La difesa di Stefano Pioli regge fino all’ultimo minuto e il punteggio non cambia più. Il Milan vince 1-0 e sale al primo posto in solitaria con 28 punti, in attesa del Napoli e a +10 sull’Inter. Il Torino resta fermo a 11.