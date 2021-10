Mulattieri, momentaccio a Crotone. Brutta sconfitta e zona retrocessione

Mulattieri, giovane attaccante in prestito dall’Inter, è partito titolare nel match di Serie B tra Crotone e Benevento. Il match è terminato sul punteggio di 0-2.

RISULTATO PESANTE – Samuele Mulattieri è di nuovo titolare nell’attacco del Crotone al fianco di Mirko Maric. La squadra allenata da Francesco Modesto affronta il Benevento e cerca i tre punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica di Serie B. Nel primo tempo è però la squadra ospite a passare in vantaggio con Gaetano Letizia, che sfrutta l’assist dell’ex Inter Gennaro Acampora al 37′. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-1. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Gianluca Lapadula di testa al 53′. Il Crotone chiude addirittura in dieci uomini, espulso Pasquale Giannotti all’88’. Brutta sconfitta casalinga contro un Benevento troppo superiore e terzultimo posto in classifica, con soli sette punti in dieci giornate. Per Mulattieri 90′ in campo.