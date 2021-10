Sconcerti: «Zhang resta? Non grande notizia! Il rinnovo di Lautaro Martinez lo è»

L’Inter ha vissuto una giornata piuttosto movimentata, dalle parole di Zhang al rinnovo di Lautaro Martinez. Il noto giornalista Sconcerti, a TMW Radio, ha espresso la propria opinione sui temi più caldi in casa nerazzurra.

ULTIME NOTIZIE – Mario Sconcerti ha commentato le parole di Steven Zhang durante l’Assemblea degli Azionisti dell’Inter (vedi dichiarazioni) e la notizia del rinnovo di Lautaro Martinez (vedi articolo): «Zhang non vuole cedere l’Inter? Non è una grande notizia, mi sembrava meglio se fosse stata venduta davvero al fondo saudita. Per quanto riguarda Lautaro Martinez invece è una buona notizia perché è un grande giocatore. Se ha trovato l’accordo è un segno di maggiore stabilità. Era partito forte, ora non è in un momento brillantissimo. Ha sbagliato anche la partita di domenica. Però in generale è un giocatore che non può essere messo in discussione, è un grande attaccante e ha fatto bene l’Inter a tenerselo».

LOTTA AL VERTICE – Sconcerti ha poi analizzato il momento dell’Inter e le sue chance di vittoria: «Secondo me l’Inter è un’ottima squadra. Pensiamo che quelle che vincono debbano essere perfette, in realtà in questo campionato non ci sono squadre perfette. Nemmeno le prime due. Sotto questo aspetto molto meglio il Napoli, che però non ha avuto la verifica della Champions League. Il Milan l’ha avuta e non è stato un grande risultato. Credo che per il campionato italiano, l’Inter sia una squadra fondamentale, imperfetta come le altre, però una squadra che arriverà fino in fondo a giocarsela. Napoli e Milan devono fare molta attenzione all’Inter, anche se è meno forte dell’anno scorso e con dei momenti in cui ha difficoltà a gestire la gara, però è una delle squadre più forti insieme alle altre due».