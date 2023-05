Juventus, attese le motivazioni: margini bassi per un ricorso − Sky

A Sky Sport, la giornalista Silvia Vallini ha fatto il punto della situazione su quanto sta avvenendo in casa Juventus (vedi articolo). Il club bianconero è stato penalizzato di 10 punti in classifica di Serie A ed è rimasto a 59 punti totali dopo la sconfitta subita da parte dell’Empoli. Sembrano essere bassi i margini per un eventuale ricorso.

MARGINI BASSI − La giornalista di Sky Sport, Silvia Vallini, a “Il Calcio è Servito” ha fatto il punto della situazione in casa Juventus dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta in classifica di Serie A (vedi articolo). Classifica di Serie A che è inevitabilmente cambiata: «Il 15 giugno ci sarà un nuovo procedimento. Una piccola possibilità di potersi qualificare alla prossima Champions League la Juventus ce l’ha ancora. Sono stati chiesti 9 punti, e non 11, perché comunque la squadra sarebbe stata così esclusa quantomeno dalla zona Europa. Le motivazioni potrebbero arrivare in una settimana, poi per un eventuale ricorso bisognerà vedere gli effettivi margini che potrebbero consentire il ricorso. Ma i margini sembrerebbero essere davvero bassi. Il secondo filone poi potrebbe portare a un’ulteriore penalizzazione che potrebbe ricadere parte in questa e parte nella prossima. Ma c’è anche l’ipotesi del patteggiamento, quindi tutto è ancora da comprendere».