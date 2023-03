Inter, senti Dybala: «Roma è già casa. Futuro? Vediamo cosa accadrà»

Paulo Dybala è stato al centro dell’attenzione, mediatica e non, del mondo Inter nella scorsa edizione di calciomercato: in estate l’argentino è stato per settimane, almeno apparentemente, a un passo dal trasferimento all’Inter ma poi all’improvviso è arrivata la Roma. Del presente e del futuro ha parlato in prima persona il calciatore ai microfoni di Marca.

DYBALA E FUTURO − Paulo Dybala, con la scorsa edizione estiva di calciomercato, è stato con insistenza accostato all‘Inter. Salvo poi trasferirsi, a sorpresa, tra le file della Roma. José Mourinho ha convinto il campione del mondo a credere nel progetto giallorosso, infrangendo i sogni nerazzurri. E adesso ha parlato lui stesso delle proprie intenzioni per il futuro: «Roma seconda giovinezza? In verità si. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che esiste in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno ed è un impianto molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Futuro e clausola rescissoria? Sicuramente se ne parlerà dopo. Il mio obiettivo ora è qui, perché adesso penso a portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà in futuro non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite».

