Spezia-Inter, Lukaku dal 1′! Bagarre a centrocampo. Un rientro − Sky

L’Inter si prepara alla trasferta contro lo Spezia, match fondamentale in ottica lotta Champions League. Lukaku ritornerà dal primo minuto, mentre è lotta a centrocampo. Recupera anche un acciaccato

POSSIBILI MOSSE − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha fatto il punto sulla gara di domani: «Spezia-Inter? Formazione contro lo Spezia collegata a quella di Porto. Allenamento in corso, giocatori in campo. Presto per ipotizzare scelte definitive. Ci aspettiamo Lukaku titolare, deve far vedere di essere in forma anche in vista del Porto. Dubbio Dzeko o Lautaro Martinez. Brozovic in cabina di regia. Mkhitaryan ha giocato sempre nel 2023, o lui o Calhanoglu riposerà. Dimarco recuperato, mentre Skriniar ancora no».

