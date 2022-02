Bundesliga, apertura ai playoff! Anche la Serie A la seguirà?

La Serie A si trova di fronte a un dibattito da qualche mese, quello dei playoff. La Bundesliga tedesca intanto, come scrive Kicker, ci sta pensando seriamente. E avrebbe addirittura l’appoggio del Bayern Monaco, autentico dominatore del campionato tedesco.

DIBATTITO – Playoff sì o playoff no? Il nuovo format che da mesi rimbalza nelle varie federazioni potrebbe prendere forma in Germania. In Italia se ne è parlato mas solo accennando (vedi articolo). La Bundesliga infatti ha aperto alla possibilità di svolgere questo format. A riportarlo è Kicker che inoltre sottolinea come l’appoggio sia arrivato anche da chi il campionato lo ha distrutto negli ultimi anni, il Bayern Monaco. «Trovo eccitante pensare a nuovi modelli come i playoff per la Bundesliga – spiega l’ex portiere dei bavaresi Kahn-. Un format in Bundesliga con semifinali e finali significherebbe maggiore entusiasmo per i tifosi. Quindi avrebbe senso giocare con un’idea del genere. Noi del Bayern siamo sempre aperti a nuove idee. Un nuovo format entrerà in vigore anche in Champions League dal 2024 e abbiamo grandi speranze». La Serie A aveva accennato alla possibilità di creare playoff anche in Italia, ma sarebbe qualcosa di davvero utile? Se ci pensiamo la Juventus ha dominato l’ultimo decennio ma l’anno scorso il testimone è passato in mano all’Inter. Quest’anno le squadre in lotta per lo scudetto sono tante, insomma, avrebbe davvero senso?