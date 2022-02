FOTO – Inter-Roma, chiuse le votazioni per l’Mvp. Ecco il vincitore

L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma e, complice il 4-0 del Milan sulla Lazio, sfiderà i rossoneri in un doppio derby in semifinale in Coppa Italia. I nerazzurri hanno offerto una prestazione solida con i tifosi che, in queste ultime 24 ore, hanno votato il migliore in campo.

MVP – Vittoria netta, meritata quella dell’Inter contro la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. Nelle semifinali ci sarà il doppio derby con il Milan. Intanto però, sui social, l’Inter ha chiesto ai suoi tifosi di votare il migliore in campo del match giocato contro i giallorossi. Ecco i risultati.

🏆 | RISULTATO Nicolò Barella è il vostro Man of the Match di #InterRoma pic.twitter.com/TisOaCaOkT — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) February 10, 2022

Erano quattro i candidati: Dzeko, Skriniar, Barella e Sanchez. Ebbene, con il 34,8% dei voti a trionfare è stato Barella con il centrocampista che a sfiorato due super gol e ha sfoggiato una super prestazione. D’accordo con la scelta dei fan?