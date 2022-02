Damiani la spara grossa: «Onana? Per me inferiore a Radu!»

L’Inter ha vinto 2-0 contro la Roma in Coppa Italia e in porta ha giocato Samir Handanovic. Andrei Radu si è seduto in panchina e questa scelta non è andata giù a Oscar Damiani, esperto di mercato e agente. Poco fa è intervenuto su Radio Sportiva sparandola abbastanza grossa.

BOMBA – L’Inter ha passato il turno in Coppa Italia contro la Roma regalandosi il doppio derby con il Milan. Tra i pali contro i giallorossi ha giocato Handanovic con Radu finito in panchina. Una scelta questa che non è andata giù a Damiani che ieri aveva definito inspiegabile la scelta (vedi articolo). Oggi però, l’agente l’ha sparata abbastanza grossa nel suo intervento a Radio Sportiva. «Onana? Lo considero inferiore a Radu! E’ vero che è stato preso a zero ma ora Radu dovrà lasciare l’Inter e un giorno l’Inter potrebberlo rimpiangerlo. Handanovic? Non credo che andrà via, probabilmente rinnoverà. Non capisco perché abbia giocato in Coppa Italia, dal lato umano poteva lasciare spazio a Radu. Ma le scelte le fa anche Inzaghi. Futuro? E’ considerato in Europa un giovane di grandi prospettive ma anche in Italia, puntare su un giovane così, potrebbe essere importante. Lui vuole giocare».