Blessin: «Milan-Genoa? Serve prestazione come contro Roma e Inter»

L’Inter ha preparato la sfida contro lo Spezia di questa sera. I nerazzurri devono vincere tutte le partite per alzare il ventesimo scudetto ma certo, un risultato positivo anche da San Siro tra Milan e Genoa non guasterebbe. E Blessin ci crede.

PRESTAZIONE – L’Inter alle 19 è ospite dello Spezia allo stadio Picco (vedi articolo). I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere vivo il sogno scudetto ma certo, un risultato positivo nel posticipo del venerdì a San Siro tra Milan e Genoa farebbe comodo. E il tecnico dei rossoblù, Blessin ci crede. «Roma e Inter? Quelle prestazioni devono essere il nostro punto di riferimento, in quelle abbiamo messo in campo la giusta intensità ed è quello che servirà anche contro il Milan. Mentre con la Lazio non si è vista ed è stato evidenziato anche nei dati del GPS che non mentono mai sia in positivo che in negativo. Serve intensità e voglio una squadra compatta. Siamo ancora in corsa e dobbiamo tornare a giocare nel nostro solito modo, la strada giusta è quella».

Fonte: Corriere dello Sport