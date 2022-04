Arnautovic: «Inter, non sono stato professionista. Bologna la mia rivincita»

L’Inter questa sera gioca a Spezia contro i bianconeri di Thiago Motta. Una partita cruciale per lo scudetto. Non fu protagonista nel 2009/2010, anzi, fu più che altro un rammarico Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, ora al Bologna, si racconta.

RIMPIANTO – L’Inter nel 2009/2010 vinse il triplete trionfano in Serie A, Coppa Italia e Champions League. In quella rosa lì c’era anche un giovanissimo Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, ora in forza al Bologna dopo varie esperienze all’estero, parla anche di Inter nella sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Eccone alcuni estratti. «Questa generazione di calciatori? Sono più professionisti rispetto a prima. All’Inter io non sono stato professionista. Facevo allenamento per finire il prima possibile. E poi lo sai come si vive a Milano, sì? Sei giovane, hai un buon contratto, stai nell’Inter, ti conoscono tutti. Non è facile. Ma devo dire la verità: i nostri ragazzi sono molto professionali. Allenamento, palestra, mangiano bene, non vanno in giro. A Bologna sono felice, sì. Dopo giugno avrò altri tre anni di contratto. Ma non voglio pensarci, ora. Il Bologna mi ha aiutato a tornare in Europa, e di questo sono veramente grato. Sono stato in Cina due anni e mezzo, non è stato facile, senza moglie, senza figli, li avrò visti due volte in tutto. Anche lì avevo trovato la mia felicità, però è un altro mondo. Volevo tornare in Europa. E voglio ringraziare la società, il Bologna, perché sono qui, e sono qui con la mia famiglia. Bologna come rivincita? Dopo l’Inter ero andato in Germania. Lì è stato tutto un po’ come sulle montagne russe. Ma quando me ne sono andato dall’Italia ho sempre detto alla mia famiglia: ci torno, e faccio vedere quello che posso fare. Si può fare sempre meglio. Non c’è un limite».

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti e Giorgio Burreddu