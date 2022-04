Maresca arbitro di Spezia-Inter: nei precedenti «sei sempre tu» e tante polemiche

Maresca sarà l’arbitro di Spezia-Inter, partita della trentatreesima giornata di Serie A in programma alle ore 19. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di martedì per il match del Picco.



I PRECEDENTI – Spezia-Inter sarà l’undicesima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è del 7 ottobre 2018, in trasferta successo per 1-2 a Ferrara con la SPAL. Il ricordo principale è però quello datato 23 gennaio di un anno fa: 0-0 in casa dell’Udinese, mancata espulsione per Tolgay Arslan nel primo tempo per un palese doppio giallo ma soprattutto rosso al 90′ ad Antonio Conte. E la frase «Sei sempre tu!» del tecnico leccese si ricorda senza troppi problemi. Il bilancio resta comunque positivo: sei vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

LE DISCUSSIONI – Maresca ha fatto parlare di sé tante volte quando ha arbitrato l’Inter. Fra gli esempi c’è un’espulsione per Matteo Politano il 27 gennaio 2019 in una sconfitta per 1-0 col Torino, per proteste (occhio: non le tollera). Oppure l’unico precedente in stagione, contro l’Atalanta nel 2-2 del 25 settembre. Lì ha dato un rigore (giusto) per un palese fallo di mano in area di Merih Demiral, dove si è reso necessario l’intervento del VAR. Dopo l’errore dal dischetto di Federico Dimarco ha poi dovuto annullare il 2-3 di Roberto Piccoli, su orrore di Samir Handanovic, con lo sloveno “fortunato” perché aveva respinto un pallone innocuo quando era già oltre la linea di fondo. E l’anno scorso, al VAR, aveva ignorato un rigore clamoroso di Botond Balogh su Ivan Perisic contro il Parma.