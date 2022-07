Vidal, tutto confermato! Flamengo a un passo: i dettagli della buonuscita – CdS

Vidal presto sarà un giocatore del Flamengo. La sua buonuscita era definita ormai da tempo, ecco i dettagli secondo il Corriere dello Sport.

AI DETTAGLI – Arturo Vidal può definirsi virtualmente un nuovo giocatore del Flamengo. La sua buonuscita era da tempo definita e per il 2022-23 con l’Inter aveva solo un’opzione utile per far scattare i vantaggi del Decreto Crescita. Quando firmerà per i brasiliani, riceverà da viale della Liberazione i 4 milioni lordi (tassati con il Decreto) ovvero i soldi della prima stagione nerazzurra che aveva spostato per non gravare nel 2020-21 i conti del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti