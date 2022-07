Bremer rassicurato dall’Inter (dopo Skriniar). Marotta punta a una formula – CdS

Bremer oggi sarà in ritiro con il Torino nonostante la decisione di andare via. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter ha già rassicurato il ragazzo che presto sarà un giocatore nerazzurro, ed è pronta a proporre una formula al Torino.

PROSSIMO ACQUISTO – Gleison Bremer è stato rassicurato dalla dirigenza dell’Inter che il prossimo colpo in entrata sarà proprio lui. L’assenza di un vero mercato in uscita ha impedito la fumata bianca, ecco perché subito dopo Milan Skriniar il club si fionderà dritto sul brasiliano. La formula che l’Inter punta a ottenere è il prestito con obbligo di riscatto, ma c’è da trovare un punto d’intesa sulla cifra (offerta 28-30 milioni). Magari sarà più semplice con l’aiuto di Zhang, che solitamente non partecipa alle trattative, ma che ha un buon rapporto con il patron granata.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti