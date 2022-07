Bellanova, oggi primo giorno con l’Inter: subito visite mediche

È il giorno di Bellanova all’Inter. Oggi il laterale affronterà le visite mediche in mattinata per poi passare alle firme sul nuovo contratto. I nerazzurri chiuderanno il quinto colpo di questa sessione estiva

IL GIORNO − Il Raoul Bellanova day è arrivato. Oggi, l’Inter metterà nero su bianco il suo quinto colpo. In mattinata, il giocatore effettuerà le visite mediche. Prima e solita tappa per un nuovo arrivato. Dopodiché sarà la volta del Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Il tour finisce in fine in sede con la firma del contratto con l’Inter. L’intera giornata di Bellanova sarà seguita puntualmente dalla redazione di Inter-News.