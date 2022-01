Vecino-Inter, uscita bloccata: un problema. Ma la Lazio insiste – SI

Vecino è in scadenza di contratto con l’Inter e difficilmente rinnoverà, per questo potrebbe anche partire già a gennaio. Da Sportitalia Mercato si segnalano però alcune difficoltà anche legate alla Lazio.

DOPPIO STOP – Per Matias Vecino sono aperti gli scenari di un addio entro il 31 gennaio oppure a fine stagione da svincolato. Questo perché è improbabile che rinnovi il contratto con l’Inter. La Lazio insiste, ma secondo Sportitalia deve prima sbloccare la vicenda dell’indice di liquidità (che Maurizio Sarri ha rivelato essere concreta la settimana scorsa). I biancocelesti, in ogni caso, puntano Vecino anche a parametro zero. Da escludere invece Morten Thorsby all’Inter nell’operazione che porta Stefano Sensi alla Sampdoria: i blucerchiati o lo tengono o lo danno all’estero. Secondo Tancredi Palmeri, intervenuto durante la trasmissione, fra Vecino e l’Inter ci sono anche problemi legati alla buonuscita per una cessione immediata.