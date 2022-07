Vanheusden, l’Inter al momento lo blocca. Dalbert non si vede: il motivo

Novità su Vanheusden e Dalbert. Il difensore belga, in procinto di passare all’AZ Alkmaar, è stato bloccato momentaneamente dall’Inter. Si attendono nuove indicazioni. In ritiro, manca il brasiliano

ESUBERI − Vanheusden al momento resterà all’Inter in attesa di nuove comunicazioni. Il giocatore sarebbe ad un passo dal vestire la maglia dell’AZ Alkmaar (vedi articolo). In attesa di chiudere, però, l’Inter vorrà capire meglio la situazione. In ritiro, come riporta Sky Sport, non si vede Dalbert. Il laterale brasiliano, rientrato dopo il prestito al Cagliari, ha avuto un permesso dalla società. Anche l’ex Nizza è sul piede di partenza, da capire la nuova destinazione.