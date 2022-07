VIDEO – Inzaghi introdotto da Marotta: «Il mercato spetta a noi. Dybala…»

Simone Inzaghi ha presentato l’inizio della stagione alla vigilia del raduno che dà via al ritiro estivo. Il tecnico nerazzurro, protagonista in conferenza stampa, risponde alle domande dopo l’introduzione di Beppe Marotta. L’Amministratore Delegato nerazzurro anticipa il tema calciomercato mercato, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo Paulo Dybala (vedi video). Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi e Marotta in conferenza stampa

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]