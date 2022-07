UFFICIALE – Peschetola lascia l’Inter in prestito e vola al Foggia in Serie C

L’Inter è pronta a chiudere per il suo sesto acquisto del mercato, ovvero Bremer. Intanto però, anche per quanto riguarda i giovani nerazzurri, c’è movimento. Lorenzo Peschetola infatti è ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia.

UFFICIALITA’ – La notizia era uscita nel pomeriggio di oggi ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Lorenzo Peschetola, attaccante mancino campione d’Italia con la Primavera di Cristian Chivu lo scorso anno, lascia l’Inter in prestito e vola al Foggia in Serie C. Peschetola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e ora è pronto a mettersi in gioco in Serie C dove potrà cominciare a farsi le ossa per poi chissà, tornare all’Inter e giocarsi le sue carte in prima squadra.

Fonte: Sito Foggia Calcio