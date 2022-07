Marchetti: «Pinamonti, Monza e Atalanta opzioni ma situazioni opposte!»

L’Inter è pronta a chiudere il suo sesto acquisto del mercato, ovvero Gleison Bremer. Il centrale è atteso a Milano settimana prossima ma poi ci saranno pedine da piazzare, come Andrea Pinamonti.

SITUAZIONI – L’Inter è ai dettagli per portare dal Torino a Milano Gleison Bremer. Marotta e Ausilio hanno messo su un mercato eccezionale con il brasiliano che sarebbe il sesto giocatore preso in questo calciomercato. Ma non solo. Dopo Bremer ci sarà da piazzare qualche pedina in uscita, come Pinamonti. L’attaccante è rientrato all’Inter ma Luca Marchetti fa il punto sulla situazione che lo circonda a Sky Sport. «Il Monza sa che Pinamonti è uno degli attaccanti che potrebbero fargli fare il salto nella parte sinistra della classifica. Per ora il Monza ha l’accordo con l’Inter per l’ex Empoli mentre l’Atalanta ha l’accordo con Pinamonti ma non con l’Inter. Situazione opposta».