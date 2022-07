UFFICIALE − Oristanio prosegue l’esperienza al Volendam: c’è l’annuncio

Oristanio anche per la prossima stagione sarà un giocatore del Volendam. L’Inter e il club olandese hanno deciso di prolungare di un altro anno il prestito del centrocampista italiano

ANNUNCIO − “L’ottima esperienza di Gaetano Oristanio (19) all’FC Volendam proseguirà. Internazionale e FC Volendam hanno trovato un nuovo accordo sulla formula del prestito, il che significa che il nazionale dell’Italia under 21 giocherà in Eredivisie. Per il trequartista, contratto di un anno”.

Fonte: fcvolendam.nl