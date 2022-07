Bremer, l’Inter va di fretta per chiudere! E ora non aspetta più… il PSG – Sky

Bremer è a un passo dall’Inter anche se Skriniar al momento è più vicino a essere suo compagno di squadra anziché predecessore nella difesa nerazzurra. Come riportato da Sky Sport, l’operazione con il Torino è vicina alla chiusura a prescindere dalle mosse del PSG

COLPO IN DIFESA – L’Inter sta facendo di tutto per prendere Gleison Bremer (vedi video) e anche in fretta. L’accordo con il difensore brasiliano c’è già da tempo e non è in discussione. Ora la società nerazzurra vuole accelerare al massimo con il Torino per chiudere l’operazione. Gli ultimi contatti hanno avvicinato le parti: 35 milioni di euro è la cifra giusta per la fumata bianca. Per l’accordo totale, però, manca ancora la formula di trasferimento (prestito oneroso con obbligo di riscatto?). In stand-by la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain dopo l’ultima offerta ritenuta non soddisfascente dall’Inter. Resta la distanza tra le parti. Pertanto, come ripreso da Sky Sport, l’Inter ora vuole prendere Bremer per evitare l’inserimento di altre squadra, in particolare la Juventus, e consegnarlo subito a Simone Inzaghi senza aspettare il PSG per Skriniar. Attesi sviluppi positivi tra il weekend e l’inizio della settimana prossima: Bremer – finalmente – si avvicina a grandi passi all’Inter.