Pinamonti via dall’Inter ma sempre nerazzurro: destinazione ormai scelta – Sky

Pinamonti a giorni non sarà più un calciatore dell’Inter. L’attaccante cresciuto nel vivaio interista è in uscita e sembra finalmente essersi sbloccata la situazione. E quindi definita la meta. Come riportato da Sky Sport, si prospetta un futuro ancora nerazzurro

CESSIONE IN ARRIVO – Il futuro di Andrea Pinamonti continuerà a essere nerazzurro. Anche dopo aver lasciato l’Inter, stavolta a titolo definitivo. L’Atalanta si sta avvicinando all’attaccante classe ’99 rientrato dal prestito all’Empoli. Ormai lontano il Monza, che sta per chiudere l’acquisto di Andrea Petagna dal Napoli. A riportarlo è Sky Sport, che assicura come il destino di Pinamonti sia nella Bergamo nerazzurra. Al momento Pinamonti è uno dei tanti esuberi dell’Inter, quello con più valore di mercato ma non il più “costoso” a causa di Alexis Sanchez (vedi articolo).