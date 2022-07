UFFICIALE – L. Moretti lascia l’Inter per l’Avellino: doppia formula

Lorenzo Moretti lascia l’Inter. Il difensore classe 2002, nella scorsa stagione alla Pistoiese, resta in Serie C e firma per l’Avellino. Definita la formula del trasferimento.

IL SALUTO – “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Inter, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Moretti. Nato a Magenta (MI) il 26 febbraio 2002 il difensore lombardo è cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Nella passata stagione ha indossato la maglia della Pistoiese nel Girone B di Serie C mettendo a segno una rete e fornendo tre assist in 34 presenze tra campionato di Serie C e play-out nella sua prima esperienza tra i professionisti. Dodici sono le presenze con la nazionale Under-17, quattro con la nazionale Under-18 con due reti realizzate.

Moretti ha firmato con il club un accordo su base triennale. La società Inter si è riservata il diritto di recompra sul calciatore”.

Fonte: usavellino1912.com